La Spezia sedia lanciata da una finestra della scuola | ferita una studentessa

Da ilfattoquotidiano.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una studentessa di 18 anni è rimasta ferita questa mattina a La Spezia, dopo che una sedia le è piombata addosso da una finestra dell’istituto superiore Capellini-Sauro. La ragazza si trovava in corridoio quando l’oggetto le è caduto addosso, senza che ci siano ancora chiare motivazioni dietro l’accaduto. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno portato la ragazza in ospedale per le ferite. La scuola è stata chiusa temporaneamente, e le forze dell’ordine stanno

Una studentessa diciottenne è rimasta ferita a La Spezia dopo essere stata colpita da una sedia lanciata da una finestra all’interno dell’istituto superiore Capellini-Sauro. La giovane non è grave. L’episodio, su cui indagano i carabinieri, risale a martedì 3 febbraio. La sedia sarebbe stata lanciata da una finestra al primo piano dell’edificio, colpendo la giovane nella parte superiore del corpo. L’autore del gesto sarebbe uno studente minorenne. La studentessa è stata soccorsa e trasportata in pronto soccorso per accertamenti, le sue condizioni non destano preoccupazione. Nuovo caso di violenza a scuola alla Spezia dopo la morte dello studente Youssef Abanoub accoltellato dal 19enne Zouhair Atif all’interno dell’istituto professionale Domenico Chiodo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la spezia sedia lanciata da una finestra della scuola ferita una studentessa

© Ilfattoquotidiano.it - La Spezia, sedia lanciata da una finestra della scuola: ferita una studentessa

Approfondimenti su La Spezia Scuola

Sedia lanciata da una finestra a scuola: studentessa ferita alla Spezia

Una studentessa di 18 anni è rimasta ferita alla Spezia dopo che una sedia è stata lanciata da una finestra dell’istituto superiore Capellini-Sauro.

Sedia lanciata da una finestra, ferita una studentessa a La Spezia

Questa mattina a La Spezia, uno studente ha lanciato una sedia dalla finestra del primo piano dell’istituto Capellini-Sauro.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su La Spezia Scuola

Argomenti discussi: Sedia lanciata da una finestra del Capellini – Sauro: colpita una studentessa; La Spezia, sedia lanciata dalla finestra della scuola colpisce studentessa: l'autore parla di bravata, ma rischia provvedimenti; Sedia lanciata dalla finestra della scuola, colpita una studentessa: Tragedia sfiorata; Tragedia sfiorata a scuola | sedia lanciata dalla finestra colpita una studentessa.

la spezia sedia lanciataSedia lanciata dalla finestra della scuola, colpita una 18enne a La Spezia. Lo studente: Solo una bravataUna studentessa di 18 anni è stata colpita da una sedia lanciata da una finestra del Capellini-Sauro a La Spezia ... fanpage.it

la spezia sedia lanciataLa Spezia: sedia lanciata dalla finestra di un'aula. Studentessa colpita alla testaLa 18enne è rimasta ferita leggermente. Nuovo episodio nelle scuole della città ligure dopo l'uccisione di Abanoub Youssef lo scorso 17 gennaio ... corriere.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.