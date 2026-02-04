La Spezia sedia lanciata da una finestra della scuola | ferita una studentessa

Una studentessa di 18 anni è rimasta ferita questa mattina a La Spezia, dopo che una sedia le è piombata addosso da una finestra dell’istituto superiore Capellini-Sauro. La ragazza si trovava in corridoio quando l’oggetto le è caduto addosso, senza che ci siano ancora chiare motivazioni dietro l’accaduto. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno portato la ragazza in ospedale per le ferite. La scuola è stata chiusa temporaneamente, e le forze dell’ordine stanno

Una studentessa diciottenne è rimasta ferita a La Spezia dopo essere stata colpita da una sedia lanciata da una finestra all'interno dell'istituto superiore Capellini-Sauro. La giovane non è grave. L'episodio, su cui indagano i carabinieri, risale a martedì 3 febbraio. La sedia sarebbe stata lanciata da una finestra al primo piano dell'edificio, colpendo la giovane nella parte superiore del corpo. L'autore del gesto sarebbe uno studente minorenne. La studentessa è stata soccorsa e trasportata in pronto soccorso per accertamenti, le sue condizioni non destano preoccupazione. Nuovo caso di violenza a scuola alla Spezia dopo la morte dello studente Youssef Abanoub accoltellato dal 19enne Zouhair Atif all'interno dell'istituto professionale Domenico Chiodo.

