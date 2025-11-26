Comune sempre più digitale | i registri di stato civile diventano online
I registri di stato civile del Comune di Pescara diventano online. Dal 27 novembre, infatti, l’ente subentrerà ufficialmente nella piattaforma Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile (Ansc) per cui nella sola giornata indicata, quella di giovedì 27 appunto, sarà. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
