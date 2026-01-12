Tre anni fa la morte di Biagio Conte il ricordo del portavoce | Anche durante la malattia dava aiuto e coraggio

Il 12 gennaio ricorre il terzo anniversario della scomparsa di Biagio Conte, figura fondamentale nel panorama sociale di Palermo. Durante la sua malattia, continuava a offrire sostegno e speranza a chi ne aveva più bisogno. Il suo impegno quotidiano ha lasciato un’impronta duratura sulla comunità, rappresentando un esempio di dedizione e umanità che ancora oggi ispira.

Il 12 gennaio di tre anni fa Palermo perdeva Biagio Conte. Un addio che scosse la città, perché il missionario laico per tanti anni aveva lasciato il segno nel sociale, punto di riferimento per poveri, immigrati ed emarginati. "Nell'ultimo anno della sua vita - lo ricorda Riccardo Rossi, che fu.

