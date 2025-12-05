Addio a Sandro Giacobbe il ricordo di Rosanna Fratello | Sandro era un compositore che arrivava al cuore delle persone Ha lottato con dignità contro la malattia

E’ venuto a mancare oggi Sandro Giacobbe. Il celebre cantautore genovese, autore di indimenticabili successi come Signora mia e Gli occhi di tua madre, è morto all’età di 75 anni, nella sua abitazione di Cogorno, nel Levante ligure. Dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro un tumore durata oltre dieci anni, Giacobbe lascia la moglie, i figli Andrea e Alessandro e una traccia indelebile nella musica italiana. La parabola artistica di Sandro Giacobbe si affermò in maniera dirompente negli anni Settanta: il 1974 rappresentò per lui il vero salto verso la notorietà grazie al brano Signora mia, che lo inserì stabilmente tra i nomi più ascoltati nelle classifiche dell’epoca. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Addio a Sandro Giacobbe, il ricordo di Rosanna Fratello: “Sandro era un compositore che arrivava al cuore delle persone. Ha lottato con dignità contro la malattia”

