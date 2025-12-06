Spalletti a Dazn alla vigilia di Napoli Juve | I nostri 2500 tifosi presenti ci daranno supporto ed energia Assenza di Vlahovic può essere un’opportunità anche per gli altri

Spalletti, allenatore della Juve, ha parlato a DAZN alla vigilia del match contro il Napoli di Serie A. Queste le sue dichiarazioni. A DAZN, Luciano Spalletti ha parlato così alla vigilia di Napoli Juve. Le sue dichiarazioni. Qui: Conferenza stampa Spalletti pre Napoli Juve: «Partita che può dire molto sul futuro del nostro campionato. Scudetto a Napoli? Le belle storie hanno il potere dell’immortalità. Conte allenatore top» NAPOLI – « Troviamo un avversario forte perché sono i campioni d’Italia e anche in questo campionato stanno dimostrando quello che è il loro livello, la loro forza. So che troveremo uno stadio pienissimo e conosco la forza del Maradona, ma so anche che i nostri 2500 tifosi, presenti domani sera, ci sapranno dare il supporto e l’energia necessaria per giocarsela alla pari». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti a Dazn alla vigilia di Napoli Juve: «I nostri 2500 tifosi presenti ci daranno supporto ed energia. Assenza di Vlahovic può essere un’opportunità anche per gli altri»

Contenuti che potrebbero interessarti

fuori fino a metà marzo per infortunio Su chi dovrà puntare Spalletti per l’attacco della Juventus #Juventus #SerieAEnilive #DAZN Vai su X

«Per me sarà facile, non so come si comporteranno loro…» dice Spalletti ai microfoni di DAZN, con un sorriso che tradisce sia emozione che un pizzico di curiosità. Il prossimo impegno della Juventus sarà proprio contro il Napoli, allo stadio Maradona. Per il t - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, Spalletti: "Il ko di Vlahovic apre spazi agli altri. Napoli? Legame immortale" - Alla vigilia del grande appuntamento tra Napoli e Juventus, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, preparando l’ambiente a una serata. Secondo tuttomercatoweb.com

DAZN - Juventus, Spalletti: "Con il Napoli un'emozione tremenda, lì ho passato 2 stagioni bellissime, conosco la forza del Maradona" - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN alla vigilia della sfida contro il Napoli: "Troviamo un avversario forte, sono i campioni d’Italia e soprattutto ... Lo riporta napolimagazine.com

Conferenza Spalletti vigilia Napoli-Juventus: niente formazione, poi si scatena su McKennie - Juventus come di una partita davvero molto importante. Scrive juvelive.it

L'ex ct alla vigilia di Napoli-Juve: "Sarà una partita difficile ma che potrà dire molto sulla nostra stagione" - Juve: "Sarà una partita difficile ma che potrà dire molto sulla nostra stagione" ... Secondo msn.com

DAZN - Napoli, Buongiorno: "Rigore? La mia prima volta in carriera, sono contento, in Napoli-Juventus ci saranno tanti duelli in campo la spunterà chi resisterà meglio, ruolo ... - Da oggi, sull’app, è disponibile “Il mio Derby da Supereroi”, un’intervista esclusiva che accompagna i tifosi nell’attesa dell ... Come scrive napolimagazine.com

"Napoli-Juve, Capitan America contro Iron Man": Buongiorno carica, e su Spalletti... - Il difensore azzurro ha parlato in vista del big match del Maradona contro i bianconeri, mettendo a confronto i due tecnici ... Come scrive tuttosport.com