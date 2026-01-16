Salvini e i timori di una scissione nella Lega | Vedrò Vannacci Nel partito c' è posto per capitani e generali

Matteo Salvini cerca di rassicurare il suo partito, affrontando i timori di una possibile spaccatura interna. Dopo i voti contrari di alcuni deputati sulla risoluzione riguardante l'invio di armi a Kiev, il leader della Lega si impegna a mantenere l’unità, sottolineando l'importanza di unire diverse sensibilità e visioni all’interno del partito. L’obiettivo è consolidare i ranghi e prevenire divisioni che possano indebolire la coesione della formazione politica.

Meloni tra Merz e Salvini. La premier batte le resistenze tedesche. Ma ora la Lega vuole depotenziare i nuovi aiuti a Kyiv - Tajani riesce a far cambiare posizione all’Ue, persino a Ursula von der Leyen, che chiedeva di usare gli asset russi per ... ilfoglio.it

Vannacci exit. Le faide e Kyiv accelerano la fuga dalla Lega. Il bivio di Salvini - Il generale è pronto a lasciare il Carroccio e formare un gruppo a destra della destra: l'ex deputato di Avs cerca una nuova casa. ilfoglio.it

Timori in aumento per i movimenti di personale militare statunitense dalla base di Al Udeid in Qatar, dice il professor Mehran Kamrava. Teheran avverte Doha e Riad: pronta a colpire obiettivi Usa. https://l.euronews.com/l1JH - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.