Maldini Juve settimana prossima decisiva | questa la proposta bianconera per il vice Yildiz Cosa chiede l’Atalanta | i dettagli della trattativa

La prossima settimana sarà decisiva per il mercato di Maldini e la Juventus, che ha presentato una proposta per il vice Yildiz. L’Atalanta, invece, chiede dettagli specifici sulla trattativa, con particolare attenzione alle condizioni di eventuali prestiti e riscatto. Nel frattempo, la Juventus ha scelto di escludere Chiesa per motivi di spazio, mentre Ottolini è in trattativa per un prestito con diritto di riscatto, condizione richiesta dalla Dea.

Maldini Juve: scartato Chiesa perché ingombrante, Ottolini tratta il prestito con diritto ma la Dea pretende l'obbligo di riscatto. La strategia di mercato della Juventus per puntellare il reparto offensivo ha preso una direzione ormai inequivocabile, dettata da una logica che privilegia l'equilibrio dello spogliatoio e la funzionalità tattica rispetto al richiamo mediatico. Dalle fitte conversazioni tra il direttore sportivo Marco Ottolini e il tecnico Luciano Spalletti, è emersa una decisione netta: il profilo di Federico Chiesa, per quanto suggestivo, è stato accantonato. L'ex numero 7 è considerato un elemento troppo " ingombrante " per essere inserito a stagione in corso con il semplice ruolo di alternativa, rischiando di alterare le gerarchie consolidate.

