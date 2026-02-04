Financial Times | Due veicoli spaziali russi hanno spiato le comunicazioni di una dozzina di satelliti Ue

La guerra tra Russia e Occidente si sposta nello spazio. Secondo il Financial Times, due veicoli spaziali russi avrebbero spiato le comunicazioni di almeno una dozzina di satelliti europei. L’azione sarebbe durata diversi anni, aumentando le tensioni tra i due blocchi. La scoperta apre nuovi dubbi sulla sicurezza delle comunicazioni satellitari europee e sulle mosse di Mosca nello spazio.

La guerra ibrida in corso da anni tra Mosca e l'Occidente si sposta nello spazio. Due veicoli orbitali russi avrebbero intercettato per anni le comunicazioni di almeno una dozzina di satelliti chiave nel continente. Lo hanno riferito alcuni funzionari della sicurezza europea al Financial Times, segnalando che le probabili intercettazioni, mai segnalate in precedenza, rischino non solo di compromettere informazioni sensibili trasmesse dai satelliti, ma potrebbero anche consentire a Mosca di manipolarne le traiettorie o addirittura di farli schiantare. Secondo il quotidiano londinese, le manovre dei satelliti russi si inseriscono in un quadro più ampio di intensificazione della cosiddetta guerra ibrida di Mosca contro l'Occidente.

