Gasperini sfida il Sassuolo e aspetta il mercato Friedkin a Roma gran segnale

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, commenta la sfida contro il Sassuolo e l’attuale mercato. Il tecnico della Roma, José Mourinho, sottolinea l’importanza della presenza quotidiana della società e il buon rapporto con Ranieri, evidenziando un clima positivo nel club. Le parole di Friedkin a Roma rappresentano un segnale significativo per il futuro del club, in un momento di confronto e pianificazione strategica.

Il tecnico giallorosso parla anche di Ranieri "Abbiamo un ottimo rapporto nel rispetto dei ruoli" ROMA - "Il fatto che la società sia qui forse per la prima volta per così tanto tempo e presente quotidianamente vale più dei 36 punti che abbiamo fatto. Quanto sento Dan Friedkin? Mi auguro che i conta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gasperini sfida il Sassuolo e aspetta il mercato "Friedkin a Roma gran segnale" Leggi anche: Roma, vertice tra Friedkin, Massara e Gasperini: il mercato di gennaio sul piatto Leggi anche: Roma, Gasperini avanti su tutti i fronti: arriva l’ok dei Friedkin per il mercato di gennaio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ferguson e Dovbyk, la Roma ritrova i gol degli attaccanti e batte il Lecce; Juve e Roma, sfida Champions da brividi: Spalletti può sorridere, Gasperini ha il muso lungo; Infortunio Baldanzi: nulla di grave, Gasperini lo aspetta contro il Sassuolo; Roma-Sassuolo, domani alle 13:30 la conferenza stampa di Gasperini. Gasperini: "Con il Sassuolo l'emergenza continua. Wesley anche oggi non si è allenato" - Da gennaio usciremo più forti, il fatto che sia qui la proprietà è un buon segnale" ... msn.com

Roma, Gasperini: "Wesley ha una forte influenza. Perdiamo Cristante e Dovbyk, sui rientri..." - Dopo la vittoria conquistata in casa del Lecce, la Roma si prepara all'importante sfida casalinga contro il Sassuolo. fantacalcio.it

Pagina 1 | Gasperini tuona sul mercato: "Mi avete mai sentito parlare di questo?". E sul dubbio Wesley... - Il tecnico giallorosso tocca diversi temi soprattutto quelli legati al mercato e alla società: "Il fatto che sia qui è un gran ... tuttosport.com

#Roma, tensione sul mercato di gennaio: #Gasperini in silenzio stampa dopo la sfida con il Lecce. Oggi l'incontro con la proprietà x.com

La Roma vince la sfida al Via Del Mare e si porta in zona Champions. Ecco il commento del “Prof” Marcacci sulla sfida. #asroma #romanewseu #footballtogether #lecceroma #gasperini - facebook.com facebook

