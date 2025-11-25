Roma Friedkin in cima alla Serie A per la prima volta | il retroscena dopo la Cremonese

La vittoria di Cremona ha riportato la Roma in un territorio che mancava da oltre dieci anni: il primo posto solitario in classifica. L’ultima volta era il 31 ottobre 2015, con Rudi Garcia in panchina e due simboli come Totti e De Rossi ancora in campo. Quella Roma si fermò poi contro l’Inter, perdendo la vetta. Questa, invece, è tornata a guardare tutti dall’alto verso il basso, e lo ha fatto con la forza di un progetto finalmente solido. Per la famiglia Friedkin, arrivata nel 2020, è la prima volta da leader incontrastati in Serie A. E il loro consenso fra i tifosi non è mai stato così alto: persino superiore, per molti, ai giorni della Conference League 2022. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Friedkin in cima alla Serie A per la prima volta: il retroscena dopo la Cremonese

Scopri altri approfondimenti

Dan e Ryan Friedkin, idee diverse sul nuovo allenatore della Roma - facebook.com Vai su Facebook

Un progetto davvero ambizioso bmbr.cc/74sbcra #Roma #Friedkin Vai su X

Roma, Friedkin: “Sensazioni ottime, ma è presto. Gasperini fantastico, etica del lavoro incredibile” - Friedkin ha poi parlato di Gian Piero Gasperini, protagonista del nuovo corso giallorosso e principale artefice del primo posto in Serie A: «Gasperini è fantastico. Come scrive repubblica.it

Roma, Friedkin vuole tutto: il nuovo stadio modello Bayern, Zirkzee e la seconda squadra - Dan Friedkin immagina una Roma all’avanguardia, solida sul campo e forte fuori, capace di diventare un modello tra i top club europei. Segnala tuttomercatoweb.com

Dan Friedkin: "Questa Roma mi piace tanto. Con Gasperini parlo spesso, è fantastico" - “Siamo solo all’inizio, ma questa Roma mi piace tanto e abbiamo speranze molto grandi”. corrieredellosport.it scrive