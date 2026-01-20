Brignone | Olimpiadi? Dobbiamo valutare giorno per giorno

Federica Brignone ha commentato la sua prestazione al termine del gigante di Kronplatz, la sua prima gara dopo nove mesi di infortunio, conclusa al sesto posto. La sciatrice ha sottolineato l'importanza di valutare la situazione giorno per giorno in vista delle prossime competizioni olimpiche, senza avanzare previsioni definitive.

Così Federica Brignone al termine del gigante di KronplatzPlan de Corones, la sua prima gara - chiusa al 6° posto - dopo 9 mesi di infortunio. "Non avevo neanche pensato al risultato, era già tanto riuscire a gestire le emozioni del rientro", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Olimpiadi 2026, il calendario completo: le date e orari delle gare giorno per giornoLe Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio, offrendo un programma ricco di eventi sportivi.

Brignone torna ad allenarsi a Cortina: Olimpiadi certe, rientro in Coppa del Mondo ancora da valutareFederica Brignone si è nuovamente allenata a Cortina, rafforzando le sue possibilità di partecipare alle Olimpiadi.

Federica Brignone è tornata sugli sci 237 giorni dopo l'infortunio!

Brignone: "Il rientro in gara prima delle Olimpiadi è una scelta non conservativa. Preferisco vivere a modo mio" "Non gareggio per un grande risultato, ma per me stessa. Essere in gara domani sarà già un successo. Sono qui per gareggiare". Lo dice Federica - facebook.com facebook

Brignone: “Il rientro in gara prima delle Olimpiadi è una scelta non conservativa. Preferisco vivere a modo mio” x.com