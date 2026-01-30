Oggi il Milan si prende un giorno di riposo prima della sfida di martedì a Bologna. Massimiliano Allegri non potrà contare su Giménez, che resta indisponibile. Da domani, i rossoneri tornano in campo a Milanello per preparare al meglio la trasferta.

Martedì 3 febbraio, alle ore 20:45, allo stadio 'Renato Dall'Ara', si disputerà Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026. La gara tra i rossoblu di Vincenzo Italiano e i rossoneri di Massimiliano Allegri chiuderà il lungo weekend calcistico di campionato, che inizierà stasera allo stadio 'Olimpico' di Roma con la sfida tra Lazio e Genoa. Martedì è lontano e, come evidenziato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, preparazione in vista della trasferta di Bologna si potrà gestire diversamente rispetto alle altre partite. Motivo per cui, infatti, il tecnico Allegri ha concesso per oggi un giorno di riposo alla squadra rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Bologna-Milan: oggi giorno di riposo, Giménez unico indisponibile

