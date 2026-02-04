La Procura di Roma indaga sull’appalto dell’elisoccorso | Meno mezzi di quelli previsti dal bando

La Procura di Roma apre un’indagine sull’appalto dell’elisoccorso. Secondo le prime verifiche, sono stati consegnati meno mezzi di quelli previsti dal bando. L’inchiesta riguarda sia il servizio nella capitale che nel Lazio, un settore fondamentale per la sicurezza di milioni di cittadini. Le autorità vogliono capire se ci siano irregolarità o ritardi nella fornitura dei mezzi di soccorso.

La Procura di Roma sta indagando sul servizio di elisoccorso a Roma e nel Lazio. Si tratta di uno dei settori più delicati in capo all’Ares 118, l’unità operativa della Regione Lazio a cui si affidano quasi 6 milioni di persone. Nel Lazio il servizio è gestito, dalla fine del 2024, dalla società Elifriulia spa, subentrata a Elitaliana. Quest’ultima società, dopo quasi 20 anni – tra continue proroghe e decine di ricorsi a Tar e Consiglio di Stato – ha dovuto definitivamente lasciare il campo all’azienda vincitrice del bando. Che però, secondo i pm, potrebbe aver commesso un errore. Il fascicolo è ancora esplorativo, non ci sono indagati, l’ipotesi è inadempimento in pubbliche forniture. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

