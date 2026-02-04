La procura francese indaga sull’algoritmo di Grok ed entra negli uffici parigini di X

La procura di Parigi sta indagando su Elon Musk e sull’algoritmo di Grok, un’azienda legata a Musk. Ieri mattina, gli investigatori sono entrati negli uffici di X, la piattaforma social di cui Musk è alla guida. La polizia francese cerca di capire se ci siano stati abusi o violazioni legate ai dati e alla sicurezza online. La notizia ha sorpreso molti, visto che l’indagine si concentra su questioni di cybercriminalità e privacy. Per ora, Musk non ha commentato pubblicamente.

Elon Musk nel mirino della Francia. Ieri mattina la sezione per la lotta contro la cybercriminalità della procura di Parigi ha perquisito gli uffici del social network di cui è proprietario, X, nella capitale francese. Il blitz, condotto assieme all’unità per i reati informatici della gendarmeria nazionale francese e ad Europol, rientra nell’ambito di un’indagine avviata nel gennaio 2025 dopo una segnalazione del deputato della maggioranza macronista Éric Bothorel e un’altra di un responsabile della cybersicurezza che lavora nell’amministrazione francese. In una lettera resa pubblica nel febbraio 2025, Bothorel aveva manifestato “la sua profonda preoccupazione per i recenti cambiamenti degli algoritmi della piattaforma, nonché per le evidenti interferenze nella sua gestione da quando è stata acquisita da Elon Musk” nel 2022. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La procura francese indaga sull’algoritmo di Grok ed entra negli uffici parigini di X Approfondimenti su Elon Musk Parigi Francia, perquisizione negli uffici di X a Parigi: procura convoca Elon Musk La procura di Parigi ha fatto irruzione negli uffici di X a Parigi. Caso Signorini, la Procura di Milano indaga per violenza sessuale ed estorsione La Procura di Milano ha avviato un’indagine nei confronti di Alfonso Signorini, noto giornalista e conduttore televisivo, per presunte ipotesi di violenza sessuale ed estorsione. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Elon Musk Parigi Argomenti discussi: Elon Musk dovrà rispondere sui deepfake generati da Grok: convocato a Parigi; Francia, perquisizioni nella sede di X. Musk convocato in Procura; L’omicidio di Alain Orsoni: l’antimafia indaga in Corsica; Musk sotto accusa a Parigi: raid della polizia francese nella sede di X. La procura francese indaga sull'algoritmo di Grok ed entra negli uffici parigini di XLe autorità hanno specificato che l’indagine, al momento, avrebbe uno scopo costruttivo: l’obiettivo è assicurarsi che X rispetti le leggi francesi. Ma in alcuni ambienti parigini si sussurra che l’ ... ilfoglio.it La Francia indaga su X e Elon Musk: associazione a delinquere per disinformazione e deepfake sessualeI magistrati hanno perquisito la sede francese della piattaforma social X di Elon Musk e hanno convocato per un interrogatorio il miliardario tecnologico e l’ex amministratrice delegata dell’azienda n ... globalist.it Elon Musk e Linda Yaccarino sono stati convocati dalla procura di Parigi «in audizione libera» il 20 aprile, nell'ambito dell'indagine avviata nell'Esagono sugli algoritmi di X e Grok - facebook.com facebook La Procura di Parigi ha perquisito la sede francese di X e convocato Elon Musk per il 20 aprile. È la prima volta che il proprietario di una grande piattaforma viene chiamato dalla giustizia di uno Stato membro UE. L'inchiesta nasce dalla denuncia del deputato x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.