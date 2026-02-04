La Procura di Roma ascolterà i feriti italiani di Crans-Montana | acquisite anche le loro cartelle cliniche

La Procura di Roma ha deciso di ascoltare i feriti italiani rimasti coinvolti nella strage di Crans-Montana. La Squadra Mobile ha già acquisito le cartelle cliniche e aspetta che le condizioni dei testimoni lo permettano per sentirli. L’indagine sulla tragedia prosegue, con l’obiettivo di fare luce su quanto accaduto e raccogliere tutte le testimonianze possibili.

Tempo di lettura: 2 minuti La Procura Roma, nell’ambito dell’indagine avviata sulla strage di Crans-Montana, ha delegato la Squadra Mobile per ascoltare, quando le loro condizioni lo permetteranno, i feriti italiani del rogo che ha causato 41 morti. Nel procedimento, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi, dall’aggiunto Giovanni Conzo e dal sostituto Stefano Opilio, si procede per disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni aggravate. Gli inquirenti acquisiranno anche la documentazione clinica relativa ai feriti che sono stati ricoverati al Niguarda a Milano. Intanto, l’incontro tra i pm svizzeri e quelli italiani avverrà, a meno di cambiamenti dell’ultim’ora, il 19 febbraio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio nel locale Le Constellation ha causato 40 decessi e numerosi feriti.

