Prepotenze vandalismi e risse | chiuso al sabato l’oratorio di Cesano Maderno

Cesano Maderno, 3 dicembre 2025 – Oratorio chiuso il sabato “per motivi di sicurezza”. Una decisione grave e certamente sofferta, ma con un obiettivo preciso: “Volevamo dare un segnale forte”, ha spiegato don Stefano Gaslini, responsabile della Comunità pastorale pentecoste di Cesano Maderno. Sui cancelli dell’oratorio Don Bosco qualche giorno fa è comparso un cartello molto chiaro: “Fino a data da destinarsi, nella giornata di sabato, l’oratorio sarà chiuso ”. Le motivazioni. Una decisione che ha suscitato, comprensibilmente, stupore e anche un po’ di sconcerto ma alla fine è proprio quello che si intendeva fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prepotenze, vandalismi e risse: chiuso al sabato l’oratorio di Cesano Maderno

