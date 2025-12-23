Cesano Maderno nessun colpevole per la morte dell’operaio rimasto schiacciato dal cestello

Cesano Maderno (Monza Brianza), 23 Dicembre 2025 - Per l'operaio morto schiacciato nel ribaltamento del cestello della piattaforma aerea che stava manovrando non ci sarà alcun responsabile. E' infatti diventata definitiva la sentenza di assoluzione dall'accusa di omicidio colposo di due imprenditori e delle relative società, dopo che la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla Procura generale. Il tragico evento e il processo. L'infortunio mortale sul lavoro è avvenuto il 6 luglio del 2018 in una ditta di Cesano Maderno che produce imballaggi di carta e cartone, la MD Foils, ed è costato la vita a Giovanni Spagnoli, operaio di 51 anni di Limbiate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

