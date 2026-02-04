Cecilia Rodriguez rivela a chi assomiglia la piccola Clara Isabel. La mamma della bimba ha deciso di parlare e ha svelato qualche dettaglio su come si presenta la figlia, che ancora non ha imparato a parlare. La curiosità cresce tra i fan, che vogliono sapere se la piccola somiglia di più a lei o a Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, Clara Isabel a chi assomiglia? Parla la mamma della piccola. C’è una nuova protagonista silenziosa nelle cronache rosa di casa Rodriguez, e non ha ancora imparato a parlare: la piccola Clara Isabel. Basta una foto sfuggita, uno scatto rubato alla quotidianità di Cecilia, per accendere il coro dei commenti affettuosi. Il verdetto dei fan sembra unanime: quello sguardo curioso e quei lineamenti decisi arrivano dritti dritti dal nonno Gustavo. è stata proprio la modella a condividere uno scatto del suo papà da bambino scrivendo: “allora quel bel bambino che ho pubblicato è il mio papà quando era piccolo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

La piccola Clara Isabel a chi assomiglia? Lo rivela Cecilia Rodriguez

