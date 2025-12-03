Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez unite più che mai dopo la nascita della piccola Clara Isabel

Tra telefonate, pomeriggi insieme e confidenze: così Cecilia sta aiutando Belen ad affrontare il suo periodo più fragile: le sorelle di Rodriguez si sono finalmente ritrovate. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez, unite più che mai dopo la nascita della piccola Clara Isabel

Belen Rodriguez, dopo aver fatto preoccupare i fan per essere apparsa in difficoltà durante una intervista, ha spiegato di aver avuto un attacco di panico, di cui soffre da tempo, sottolineando l'importanza di farsi seguire da uno specialista. Gli attacchi di panico - facebook.com Vai su Facebook

#intanto Belen Rodriguez in difficoltà sul palco durante l'intervista a Vanity Fair, il video allarma i fan. Vai su X

Come sono oggi i rapporti tra Belén Rodríguez e la sorella Cecilia: “la solitudine fa male” - Scopri come sono oggi i rapporti tra Belén Rodríguez e la sorella Cecilia: il legame tra le due, la solitudine e il sostegno familiare nei momenti difficili. Lo riporta rds.it

Belen Rodriguez si avvicina a Cecilia: “In questo momento buio ha rafforzato il rapporto con la sorella” - Finalmente sembra essere tornato il sereno tra Belen Rodriguez e la sorella Cecilia. Come scrive isaechia.it

Cecilia Rodriguez: «L’arrivo di Clara mi ha aiutato a fare pace con mia sorella Belén, che ora viene sempre a casa mia per vedere la nipotina» - A Verissimo, la neomamma e il neopapà Ignazio Moser hanno spiegato come si sono organizzati per prendersi cura della loro bimba: «Facciamo i turni». Da vanityfair.it

Belen Rodriguez sta male, momento drammatico: «Non vuole stare a casa da sola» - Belen Rodriguez sta attraversando un momento a dir poco drammatico: la conduttrice non sta bene e chi le è accanto è molto preoccupato. Scrive donnapop.it

Belen non sta bene. La sorella Cecilia si riavvicina: "Non vuole stare da sola, telefonate infinite" - Lo dimostra quanto sta avvenendo in queste settimane tra le sorelle Rodriguez, reduci da una brutta lite ... Segnala today.it