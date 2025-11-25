Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser weekend d' amore con la piccola Clara Isabel | il dettaglio che emoziona

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser inaugurano l?inverno con un weekend in montagna, in dolce compagnia della piccola Clara Isabel, nata a ottobre. La coppia si sta godendo ogni istante di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, weekend d'amore con la piccola Clara Isabel: il dettaglio che emoziona

Leggi anche questi approfondimenti

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano il primo complimese di Clara Isabel. Guarda le foto https://trib.al/6Lf88KK - facebook.com Vai su Facebook

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, weekend d'amore con la piccola Clara Isabel: il dettaglio che emoziona - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser inaugurano l’inverno con un weekend in montagna, in dolce compagnia della piccola Clara Isabel, nata a ottobre. Lo riporta msn.com

Dove vivono Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Dalle origini alla vita insieme - Oggi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vivono a Milano, città che la coppia ha scelto come base principale per la quotidianità dopo il matrimonio nel giugno 2024 e la nascita della loro prima figlia, ... Come scrive tag24.it

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, le tappe della loro storia d'amore: il primo incontro al GF, i presunti tradimenti, il matrimonio e l'arrivo di Clara Isabel - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano insieme in tv, ospiti a Verissimo per la prima volta dopo la nascita della loro bambina, Clara Isabel. Riporta leggo.it