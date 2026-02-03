iran usa si spara abbattuto drone di teheran vicino a portaerei americana

Un drone iraniano è stato abbattuto vicino a una portaerei americana nel Golfo, al largo delle coste di Teheran. L’incidente avviene in un momento di tensione crescente tra i due paesi, che si accusano a vicenda di provocare crisi e di mettere a rischio la stabilità della regione. Per ora, non ci sono conferme ufficiali su eventuali vittime o danni, ma l’episodio ha riacceso le preoccupazioni internazionali. Nel frattempo, l’Iran insiste nel voler spostare i negoziati con gli Stati Uniti in Oman, respingendo l

Roma, 3 febbraio 2026 - L' Iran vuole che i negoziati in programma con gli Stati Uniti si tengano in Oman e non a Istanbul in Turchia: lo riferisce Axios citando due fonti qualificate. In aggiunta, scrive ancora Axios, Teheran chiede che i colloqui siano in formato bilaterale e non con il coinvolgimento di rappresentanze di altri Paesi. Intanto gli Usa hanno abbattuto un drone iraniano vicino a una portaerei americana. Inoltre, secondo il Wall Street Journal, motovedette di Teheran hanno tentato di fermare una petroliera Usa nello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Questa mattina, le forze americane hanno abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei Lincoln.

L’esercito statunitense ha abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar Arabico.

Iran: forse duemila i morti. Teheran fa sapere Dialoghiamo con Usa

