La partita delle liste d' attesa in due anni 1700 denunce

Da due anni, sono arrivate oltre 1.700 denunce legate alle liste d’attesa. La questione è diventata una vera battaglia tra cittadini e sistema sanitario. Le persone denunciano lunghi tempi di attesa, spesso ingiustificati, e chiedono risposte chiare. La situazione continua a peggiorare, e molti si chiedono quanto ancora si possa aspettare. La partita, insomma, si gioca sul diritto alla salute.

AGI - "Sulle liste di attesa si sta giocando una partita fondamentale, o la vinciamo, o rischiamo di perderla tutti". Va dritto al punto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo alla conferenza di presentazione dei risultati dell'attività dei Carabinieri Nas lo scorso anno, dati forniti dal comandante, generale Raffaele Covetti. "Il diritto alla salute non è negoziabile", le liste d'attesa sono una "questione di onestà" e "stiamo affrontando con decisione un problema su cui prima la faccia", ma occorre "un impegno forte delle Regioni e dei direttori generali e sanitari " delle aziende, ha detto Schillaci. 🔗 Leggi su Agi.it

Quasi due anni dopo, i cittadini non vedono ancora miglioramenti.

Quasi due anni dopo l'annuncio del governo Meloni, i cittadini italiani non vedono ancora miglioramenti.

