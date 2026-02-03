Quasi due anni dopo, i cittadini non vedono ancora miglioramenti. Il decreto attuativo promesso dal governo Meloni, annunciato durante la campagna elettorale per le Europee del 2024, è ancora fermo. A 18 mesi di distanza, manca ancora la firma di due decreti fondamentali, e le code negli ospedali restano lunghe come prima. Le promesse sembrano svanite nel nulla.

Sono passati 18 mesi da quando, in piena campagna elettorale per le Europee dell’estate 2024, il governo Meloni annunciava un piano per combattere le liste d’attesa. Vennero lanciati ben due provvedimenti. Uno di respiro più ampio, affidato a un disegno di legge, che avesse effetto sul lungo periodo. Una sorta di piccola riforma del Servizio sanitario nazionale, attualmente al vaglio della commissione Affari Sociali alla Camera, senza che da luglio se ne abbiano più notizie. E uno di carattere urgente, quindi affidato a un decreto legge, con gli interventi da applicare subito. Ma a un anno e mezzo di distanza, questo provvedimento – che già alla sua nascita aveva fatto sorgere molti dubbi a sindacati e osservatori indipendenti – non ha portato benefici ai cittadini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dal decreto liste d’attesa ancora nessun beneficio per i cittadini. Quasi due anni dopo mancano ancora due decreti attuativi”

Approfondimenti su Liste Dattesa

Dopo 18 mesi dall’approvazione del decreto legge sulle liste d’attesa, i cittadini italiani non sentono ancora i risultati promessi.

A Parma e nella provincia, emergono 18 nuovi casi di pazienti in lista d'attesa che attendono da 8-10 mesi per un esame medico presso le strutture pubbliche.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Liste Dattesa

Argomenti discussi: Sanità, Schifani: Ecco il decreto per regolare l'attività intramuraria, più trasparenza e meno liste d'attesa; Fondazione Gimbe: Ancora nessun beneficio concreto dal decreto liste d’attesa; Prenotare una visita a Roma e nel Lazio: cosa cambia dal 1º febbraio per ricette e liste d'attesa; Sanità, come funziona la macchina da soldi. Ecco i documenti riservati | Milena Gabanelli.

Gimbe, ancora nessun beneficio per i cittadini dal Dl liste d'attesaAncora nessun beneficio concreto per i cittadini dal decreto per il taglio delle liste di attesa. Lo afferma la Fondazione Gimbe nell'ultima analisi indipendente sullo stato di attuazione della norm ... ansa.it

