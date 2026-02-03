Sulle liste d’attesa ancora nessun beneficio per i cittadini Quasi due anni dopo mancano ancora due decreti attuativi su sei

Quasi due anni dopo l’annuncio del governo Meloni, i cittadini italiani non vedono ancora miglioramenti. Sono passati 18 mesi e mancano ancora due decreti attuativi su sei. Le liste d’attesa restano lunghe e i tempi di attesa per le cure non si sono ridotti. La promessa di ridurre i tempi si scontra con i ritardi burocratici e la mancanza di azioni concrete. La situazione resta difficile per chi ha bisogno di assistenza immediata.

Sono passati 18 mesi da quando, in piena campagna elettorale per le Europee dell'estate 2024, il governo Meloni annunciava un piano per combattere le liste d'attesa. Vennero lanciati ben due provvedimenti. Uno di respiro più ampio, affidato a un disegno di legge, che avesse effetto sul lungo periodo. Una sorta di piccola riforma del Servizio sanitario nazionale, attualmente al vaglio della commissione Affari Sociali alla Camera, senza che da luglio se ne abbiano più notizie. E uno di carattere urgente, quindi affidato a un decreto legge, con gli interventi da applicare subito. Ma a un anno e mezzo di distanza, questo provvedimento – che già alla sua nascita aveva fatto sorgere molti dubbi a sindacati e osservatori indipendenti – non ha portato benefici ai cittadini.

