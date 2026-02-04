La storia del generale Vannacci si fa sempre più curiosa. Ha scritto un libro da solo, senza passare per gli editori, e ha deciso di mettersi in mostra da indipendente. Un gesto che sembra più una sfida che un semplice tentativo letterario. Ora il suo nome gira sui social e tra gli appassionati di politica, mentre lui continua a portare avanti la sua strada senza intermediari.

Non dimentichiamo che la parabola del generale Vannacci è iniziata autopubblicando un libro, senza passare dall’auspicata e abituale presenza di intermediari editoriali, presentandosi così al pubblico come un fenomeno spontaneo e volitivo, una sorta di volontà di potenza incarnata nell’atto di autoimporsi. Da lì è stato un crescendo di solipsismo. Vannacci si è autopropagandato con una cospicua elargizione della propria presenza sui media; si è autoproposto alla Lega come uomo della svolta; si è autointerpretato con spericolate esegesi quando faceva il gesto X con le dita; si è autoassolto derubricando a inoffensive le proprie esternazioni tacciate di razzismo; si è autoeletto a modello teleologico, promettendo di vannaccizzare la Lega; si è autoritratto al mare con la webcam del telefono e si è autointervistato rispondendo in video alle domande che pensava gli avrebbe voluto porre il popolo italiano; si è autoelogiato per l’aiuto decisivo alla Lega, dicendo che senza le sue preferenze il partito sarebbe crollato al 2 per cento; si è autoidentificato in rappresentante univoco della maggioranza degli italiani a fronte di una minoranza di anormali; da ultimo si è rivelato, oltre che autorevole e autarchico (ma speriamo non autoritario), anche decisamente autonomo nell’autoinstradarsi e rivelare a Salvini che gli vuole bene, ma la sua strada è un’altra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La parabola tutta autonoma e solipsista di Vannacci

Approfondimenti su Vannacci Parabola

Sylvie Lubamba sorprende ancora tutti.

Vannacci, autore del best seller

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La parabola di un generale che tradisce la parola data a un partito che ha sempre considerato la parola data un optional. Mi sembra il finale perfetto #Vannacci x.com

Vannacci, la parabola di un generale. Dalle tensioni mai risolte al matrimonio impossibile: Salvini esce indebolito Leggi qui - https://www.ilriformista.it/vannacci-la-parabola-di-un-generale-dalle-tensioni-mai-risolte-al-matrimonio-impossibile-salvini-esce-indeb - facebook.com facebook