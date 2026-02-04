Sylvie Lubamba sorprende ancora tutti. Dopo aver lasciato la Lega, il primo messaggio di Roberto Vannacci è arrivato proprio da lei. La ex showgirl ha scelto di rispondere, creando un certo scompiglio tra chi seguiva da vicino la vicenda.

Forse un po’ a sorpresa ma non troppo, uno dei primi messaggi che Roberto Vannacci ha ricevuto dopo aver ufficializzato il suo addio alla Lega è arrivato da Sylvie Lubamba. Già, perché la showgirl è una delle fondatrici del Team Vannacci di Milano e così ci ha tenuto a manifestare la sua solidarietà al ‘generale’ confermando la sua volontà di seguirlo ovunque. Ma cosa ha detto esattamente? Sylvie Lubamba ‘giura fedeltà’ a Vannacci: “Sarò sempre al suo fianco”. Ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su Raio1, Lubamba ai microfoni di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro ha commentato l’addio del generale al partito di Matteo Salvini e lo ha fatto in modo chiaro: "Dopo averlo saputo gli ho subito scritto che io, il suo fedelissimo araldo, sarò sempre al suo fianco". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Sylvie Lubamba: la sua parabola sorprendente da Chiambretti a Vannacci

Vannacci ha deciso di lasciare la Lega dopo aver scritto il suo libro "Mondo al contrario".

Vannacci, autore del best seller

