Nella giornata del 23 dicembre 2025, un'esplosione di un'autobotte sulla A1 a Teano, in provincia di Caserta, ha causato un forte boato e una palla di fuoco visibile in cielo. L’incidente ha provocato panico tra i conducenti e rallentamenti sulla carreggiata. Questa notizia evidenzia i rischi legati alla sicurezza stradale e le conseguenze di incidenti di questo tipo lungo le principali arterie autostradali.

Roma, 23 dicembre 2025 – Attimi di terrore sull’Autostrada A1 all’altezza di Teano, i n provincia di Caserta, dove l’ esplosione di un autobotte ha generato il panico fra le decine di auto in fila e sconvolto gli automobilisti. L’incidente è avvenuto oggi, 23 dicembre, poco dopo le 17: come riferiscono i vigili del fuoco, la deflagrazione è avvenuta a seguito di un tamponamento tra mezzi pesanti. Teano, il momento dell'esplosione dell'autobotte in A1 Il boato udito in diversi comuni dell’Alto Casertano. A quanto si apprende, all’altezza del chilometro 709 e nei pressi dell’area di servizio di Teano Ovest, un autoarticolato ha urtato un’autocisterna carica di Gpl. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Autobotte esplode a Teano: il video choc del boato e la palla di fuoco che sale in cielo

Leggi anche: Italia, autobotte esplode in autogrill: “Boato enorme”. Traffico in tilt, video terrificante

Leggi anche: Autobotte esplode in autogrill sulla A1 a Teano, chiusa autostrada verso Napoli e Roma

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Incidente sull'A1, esplode autobotte di Gpl a Teano: autostrada chiusa verso Napoli, traffico in tilt [VIDEO] - pomeriggio sull’autostrada A1 all’altezza dell’autogrill di Teano Ovest: un’autobotte carica di Gpl è esplosa dopo un tamponamento. msn.com