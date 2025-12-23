Autobotte esplode a Teano | il video choc del boato e la palla di fuoco che sale in cielo
Nella giornata del 23 dicembre 2025, un'esplosione di un'autobotte sulla A1 a Teano, in provincia di Caserta, ha causato un forte boato e una palla di fuoco visibile in cielo. L’incidente ha provocato panico tra i conducenti e rallentamenti sulla carreggiata. Questa notizia evidenzia i rischi legati alla sicurezza stradale e le conseguenze di incidenti di questo tipo lungo le principali arterie autostradali.
Roma, 23 dicembre 2025 – Attimi di terrore sull’Autostrada A1 all’altezza di Teano, i n provincia di Caserta, dove l’ esplosione di un autobotte ha generato il panico fra le decine di auto in fila e sconvolto gli automobilisti. L’incidente è avvenuto oggi, 23 dicembre, poco dopo le 17: come riferiscono i vigili del fuoco, la deflagrazione è avvenuta a seguito di un tamponamento tra mezzi pesanti. Teano, il momento dell'esplosione dell'autobotte in A1 Il boato udito in diversi comuni dell’Alto Casertano. A quanto si apprende, all’altezza del chilometro 709 e nei pressi dell’area di servizio di Teano Ovest, un autoarticolato ha urtato un’autocisterna carica di Gpl. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
