Misteriosa palla di fuoco sfiora il Monte Fuji e illumina la notte giapponese | il video virale

Una enorme palla di fuoco ha illuminato il cielo notturno sopra la città di Hiratsuka, in Giappone. Come si vede nel video, l’evento è stato particolarmente spettacolare per via della vicinanza – sempre relativa, considerate le dimensioni – del Monte Fuji sullo sfondo. A riprendere la scena sono state le telecamere di sicurezza del Museo civico locale ieri, venerdì 26 dicembre. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

