La onlus | Abbiamo accudito Spalanzani fino alla fine

Un gruppo di amici di Virginio Spalanzani, l’ex promoter reggiano morto il 21 dicembre all’hospice Madonna dell’Uliveto, aveva fatto un appello per i suoi funerali. La richiesta è stata raccolta da Giuseppe Napolitano, presidente di ‘Partecipazione’, un’ong che aiuta persone senza casa o ai margini. Oggi Spalanzani avrà finalmente una degna sepoltura, dopo un mese di attese e senza il supporto della famiglia.
L’appello formulato nella giornata di ieri e riportato dal Carlino da parte di un gruppo di amici di Virginio Spalanzani, l’ex promoter commerciale reggiano scomparso il 21 dicembre a 66 anni, presso l’hospice Madonna dell’Uliveto dopo una lunga malattia, e che solo oggi avrà degna sepoltura dopo un mese di incertezze e la non disponibilità dei familiari a organizzare le esequie, è stato raccolto da Giuseppe Napolitano, presidente dell’associazione ‘ Partecipazione ’, onlus cittadina che si occupa di assistenza a persone senza fissa dimora o che vivono ai margini della società. Il quale interviene per fare alcune importanti precisazioni ma, assicura "senza alcuno spirito polemico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
