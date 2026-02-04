La onlus | Abbiamo accudito Spalanzani fino alla fine

Un gruppo di amici di Virginio Spalanzani, l’ex promoter reggiano morto il 21 dicembre all’hospice Madonna dell’Uliveto, aveva fatto un appello per i suoi funerali. La richiesta è stata raccolta da Giuseppe Napolitano, presidente di ‘Partecipazione’, un’ong che aiuta persone senza casa o ai margini. Oggi Spalanzani avrà finalmente una degna sepoltura, dopo un mese di attese e senza il supporto della famiglia.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.