“Mi manca poterlo abbracciare, non l’ho mai fatto nella vita. Non sono riuscita a dirgli delle cose, non si parlava tanto “. È con questo grande rimpianto che Rossella Brescia ha parlato per la prima volta in televisione della morte del padre, malato di Alzheimer per oltre dieci anni. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata del 6 dicembre, la ballerina e attrice ha raccontato i mesi difficili segnati dalla perdita del padre e, poco prima, di due care zie, morte quasi “prendendosi per mano”. Il padre di Rossella Brescia è venuto a mancare lo scorso settembre, dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer, una malattia che, secondo la ballerina, “ ti toglie la dignità, ti toglie tutta la tua vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non sono riuscita a dirgli delle cose prima che morisse, gli abbiamo tolto la flebo e gli abbiamo tenuto la mano fino alla fine. È stata durissima”: Rossella Brescia in lacrime a Verissimo per il papà morto di Alzheimer