La mossa di Trump | via 700 agenti dell' Ice da Minneapolis

La decisione di Donald Trump di rimuovere circa 700 agenti dell’Ice da Minneapolis ha fatto subito notizia. L’annuncio è arrivato dal responsabile delle operazioni contro l’immigrazione irregolare, Tom Homan, che ha spiegato di aver ridotto parzialmente le forze federali nella città del Minnesota. La mossa sorprende molti, soprattutto considerando l’importanza di questa operazione nel contesto delle politiche sull’immigrazione. Per ora, si tratta di una decisione che potrebbe cambiare gli equilibri sul campo.

Importanti novità sul dossier Minneapolis. Lo “zar dei confini” Tom Homan ha annunciato una riduzione parziale del dispiegamento federale in Minnesota legato alle operazioni contro l’immigrazione irregolare. Secondo quanto reso noto dall’inviato speciale di Donald Trump, 700 dei circa 3 mila agenti dell’Ice inviati dall’amministrazione saranno ritirati dalla città. L’annuncio è arrivato nel corso della seconda conferenza stampa tenuta da Homan nella città dopo l’avvio delle operazioni che hanno avuto un forte impatto sull’area urbana. Il responsabile delle politiche di confine della Casa Bianca ha spiegato che la decisione è stata possibile grazie a una maggiore “collaborazione” con le autorità carcerarie statali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

