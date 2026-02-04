La mappa e l' itinerario del giro esterno

Dopo la messa dell'alba in Cattedrale, Sant'Agata si prepara a uscire. Circondata dai fedeli, si appresta a percorrere il cosiddetto

Terminata la Messa dell'Aurora in Cattedrale, Sant'Agata, circondata dai suoi devoti, si accinge a percorrere quello che è definito il "giro esterno".Questo il percorso della processione: via Cardinale Dusmet, via Calì, via Vittorio Emanuele II, piazza dei Martiri, via VI Aprile piazza, Papa.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

