I saldi invernali stanno per iniziare in Italia, con la Valle d’Aosta che apre le vendite domani, seguita dalle altre regioni. Si prevede che circa 16 milioni di famiglie parteciperanno allo shopping, con una spesa media di circa 137 euro a persona, contribuendo a un giro d’affari stimato di circa 4,9 miliardi di euro. È importante riconoscere i veri sconti dai finti, per fare acquisti consapevoli.

Saldi invernali al via. Parte domani la Valle d’Aosta, seguita sabato 3 gennaio dalle altre Regioni. Saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4,9 miliardi di euro: sono questi, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, i numeri dei saldi invernali 2026. Spesa di 137 euro a testa per ogni italiano. Per il Presidente di Federazione Moda Italia- Confcommercio, Giulio Felloni: “C’è grande attesa per i saldi invernali, appuntamento importante per il rilancio dei consumi di moda e per il sostegno al potere d’acquisto delle famiglie italiane. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Saldi invernali al via: giro d’affari da 5 miliardi, la mappa delle regioni. Come riconoscere i finti sconti

