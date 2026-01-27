Giro di vite sulla frutta e verdura esposte all' esterno | già 5 negozi ripresi la rimettono dentro

La sicurezza e l’igiene nelle aree di vendita di frutta e verdura sono al centro delle recenti ordinanze comunali. Diversi negozi hanno già provveduto a riporre i prodotti all’interno, in risposta alle nuove disposizioni. La misura mira a garantire standard più elevati di sicurezza e a ridurre i rischi per i consumatori, mantenendo un’attenzione costante sulla qualità e sull’igiene degli alimenti esposti.

“Abbiamo preteso l’applicazione delle norme, valide per tutti, anche sotto il profilo della sicurezza alimentare. Nessuna misura punitiva" Giro di vite sulla frutta e verdura esposta all'esterno dei negozi. Ad annunciarlo è l'assessore alla Sicurezza Luca Bartolini, in un recente post su Facebook che poi, diventando virale ha fatto il “giro d'Italia”, con quasi 200mila visualizzazioni e centinaia di commenti, attivando quanti ritengono appunto la questione significativa ai fini dell'igiene degli alimenti. Bartolini, infatti, ha chiesto alla Polizia Locale attenzione su questo problema, dopo aver ricevuto la protesta di altri negozianti che invece la merce la tengono tutta all'interno del locale o nel proprio perimetro di bancarella.🔗 Leggi su Forlitoday.it

