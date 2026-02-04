Il governo non arretra sui provvedimenti contro i violenti. Il centrodestra chiede di intensificare gli sgomberi e di rafforzare le tutele per le forze dell’ordine. In Parlamento si discute di nuove norme per assumere più poliziotti e migliorare le condizioni di chi lavora in prima linea, soprattutto durante le manifestazioni pubbliche. La linea dura rimane al centro dell’attenzione, con l’obiettivo di mettere fine alle occupazioni abusive e garantire più sicurezza.

Il centrodestra impegna il governo «a farsi latore della solidarietà del Senato e della Nazione agli agenti feriti e a tutte le forze dell'ordine, in tutte le sedi opportune; a proseguire lo sgombero, di beni e immobili illegalmente occupati secondo i criteri oggettivi di priorità stabiliti dalle Prefetture; a valutare l'adozione di iniziative normative volte a incrementare le assunzioni per concorso nei corpi di polizia, a tutelare, sotto il profilo sia normativo sia economico, gli appartenenti ad essi rendendo più efficace l'esercizio delle loro funzioni e l'attività di prevenzione della commissione di reati in occasione di pubbliche manifestazioni». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La maggioranza non arretra sui violenti: avanti con sgomberi e tutele per gli agenti

La politica ha deciso di intervenire subito dopo l’ultimo episodio di violenza contro un agente di polizia.

I disordini di ieri a Torino sembrano essere stati pianificati in anticipo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

