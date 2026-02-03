Tajani | A Torino scontri pre-ordinati Maggiori tutele per gli agenti

I disordini di ieri a Torino sembrano essere stati pianificati in anticipo. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commenta che gli scontri sono stati pre-ordinati e chiede più protezioni per gli agenti di polizia. Tajani ha partecipato da remoto al vertice sulla sicurezza, ma prima ha fatto il punto sulla sua missione nelle zone del Sud colpite dal maltempo.

Antonio Tajani, ministro degli Esteri, lei ieri ha partecipato da remoto al vertice sulla sicurezza. Ma prima: quale bilancio dalla missione nelle Regioni del Sud colpite dal maltempo? «L’impegno del governo è fare in modo che i riflettori non si spengano. Non siamo venuti qui per fare passerelle, ma per indicare i primi passi concreti da fare. Lo abbiamo fatto con i massimi vertici di Ice, Simest, Sace e Cdp. L’obiettivo è essere pragmatici e concreti per risolvere i problemi». Alle imprese che esportano è stato offerto un primo pacchetto di aiuti. Quanto al decreto, aspetterete prima di portare a termine le interlocuzioni con Bruxelles? «Per l’accesso al Fondo di solidarietà europeo sarà necessaria una relazione completa, con il rispetto di alcuni criteri, e un voto da parte dal Parlamento Ue. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Dopo l'incidente tra un'auto della polizia locale di Latina e le agenti coinvolte, Cgil e Csa chiedono maggiori tutele per la sicurezza degli agenti.

Il governo ha deciso di accelerare sul pacchetto sicurezza a Torino, dopo gli scontri che hanno coinvolto oltre 100 agenti feriti.

