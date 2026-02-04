la lunga sfida per sconfiggere il cancro

La lotta contro il cancro continua a coinvolgere molte famiglie italiane e europee. Ogni giorno, i medici diagnosticano nuove malattie e i pazienti affrontano il dolore, le cure e le incertezze. Le storie sono diverse, ma tutte condividono il bisogno di speranza e di trovare risposte concrete. La battaglia è lunga e difficile, e le sfide non mancano.

Il cancro tocca quasi ogni famiglia europea. Dietro ogni diagnosi ci sono volti, storie, paure e speranze. E c’è una verità che non possiamo più ignorare: una parte enorme di questa sofferenza potrebbe essere evitata. Oggi sappiamo che circa il 40% dei tumori in Europa è prevenibile. Non è un’ipotesi, è un dato. Eppure, non stiamo ancora facendo abbastanza per trasformare questa consapevolezza in azione. Ogni anno, il 4 febbraio, la Giornata mondiale contro il cancro ci invita a fermarci e guardare in faccia la realtà. Non è solo una ricorrenza simbolica, ma un momento di responsabilità collettiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Dopo settimane di ospedale, Eleonora Palmieri lascia finalmente il nosocomio.

In Europa, la mortalità per tumori è in diminuzione, evidenziando progressi nelle strategie di prevenzione e cura.

CRESCITA TUMORI: COSA CI ASPETTA ENTRO IL 2050

