Tumori in Europa cala la mortalità | la sfida da vincere è il cancro del polmone anche nelle donne

In Europa, la mortalità per tumori è in diminuzione, evidenziando progressi nelle strategie di prevenzione e cura. Tuttavia, il cancro del polmone rappresenta ancora una sfida significativa, anche tra le donne. Nel 2026, si prevede che circa 1.230.000 persone perderanno la vita a causa di questa malattia nell’Unione europea. È importante continuare a investire in ricerca e prevenzione per ridurre ulteriormente l’impatto di questa patologia.

Nel 2026 nell’Unione europea si registreranno circa 1.230.000 decessi per tumore, con un tasso di mortalità di 114 per 100.000 uomini (-7,8% rispetto al 2020-2022) e di 74,7 per 100.000 donne (-5,9%). La matematica aiuta le strategie politiche per la sanità che debbono partire dai numeri. E proprio le cifre dicono quanto e come il quadro presente e futuro della sfida al cancro sia da leggere in chiaroscuro, con le tinte rosa che sicuramente prevalgono. Grazie alla ricerca, alla prevenzione e alla cura oltre 25 anni di aumento, i tassi di mortalità per tumore del polmone tra le donne nei Paesi dell’Unione europea (UE) mostrano ora una tendenza alla stabilizzazione, attestandosi intorno a 12,5 decessi per 100. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

