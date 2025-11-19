La Lezione recensione RoFF | Matilde De Angelis e Stefano Accorsi in un thriller psicologico che tratta delle donne vittime di abuso

La nostra recensione de La Lezione, un film di Stefano Mordini con protagonisti Matilde De Angelis e Stefano Accorsi: un thriller psicologico che affronta il tema dell’abuso fisico, mentale e piscologico sulle donne. Elisabetta è una brillante avvocatessa di Trieste che ha appena fatto assolvere il professor Walder dall’accusa di violenza sessuale. L’uomo però non si accontenta e la convince a citare in giudizio l’università che lo discrimina. Mentre si occupa del caso, nella vita di Elisabetta riemerge un ex violento e la donna inizia a confondere realtà e paranoia. Ambientato tra una Trieste cupa e una casa isolata nei boschi, La Lezione di Stefano Mordini è un thriller psicologico purtroppo imperfetto ma che riflette sul modo in cui la società tende a minimizzare la paura e la voce delle donne. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

