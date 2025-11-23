Razzi e bombe carta coi chiodi poliziotto ferito ai genitali | Sembrava Bagdad E’ strategia del terrore

Bologna, 23 novembre 2025 – L’aria era grigia di lacrimogeni e fumo ( foto ). Contro i poliziotti stava volando di tutto: dagli innocui palloncini riempiti di vernice rosa fino a bombe carta modificate con chiodi e pezzi di ferro. Ordigni artigianali, fatti non per fare rumore. Ma per fare male. “Sembrava Bagdad”, dice chi era in servizio pubblico venerdì sera a Bologna. Ed è in questo contesto di caos che un poliziotto del Settimo reparto mobile resta ferito gravemente. Bologna, lanci oggetti e barricate da manifestanti incappucciati Una bomba gli esplode tra le gambe e le schegge di ferro gli strappano la divisa e lacerano la carne, ferendolo nella zona genitale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Razzi e bombe carta coi chiodi, poliziotto ferito ai genitali: “Sembrava Bagdad. E’ strategia del terrore”

