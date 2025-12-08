Bombe carta con chiodi e catapulte per massi da 5kg Rabbia degli agenti dopo l' assalto No Tav

Sono tornate le tensioni in Val di Susa nei cantieri dell'Alta Velocità Torino-Lione, presi nuovamente d'assalto dai facinorosi che si oppongono all'opera, provenienti soprattutto dai centri sociali cittadini, compreso Askatasuna. Nelle ultime ore, una cinquantina di attivisti No Tav, tutti a volto coperto, hanno preso d'assalto il cantiere partendo da San Didero, da dove hanno raggiunto l'area percorrendo una stradina sotto l'autostrada. Per circa mezz'ora, dopo una battitura alle reti, i militanti dell'ala più oltranzista del movimento, hanno tirato razzi e pietre verso il sito dei lavori. La polizia ha risposto con gli idranti e alcuni lacrimogeni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

