Maltratta la moglie e le brucia il cellulare sui fornelli scatta l' ammonimento del Questore

Un uomo è stato ammonito dal Questore di Ancona in seguito a ripetuti episodi di violenza nei confronti della moglie, culminati nel bruciare il suo cellulare sui fornelli durante una lite. La situazione, caratterizzata da comportamenti aggressivi sia fisici che psicologici, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza della donna.

ANCONA – I tanti episodi di violenza, sia fisica che psicologica, erano sfociati in una lite che aveva richiesto l'intervento della polizia di stato. E alla luce dei comportamenti aggressivi tenuti nei confronti della moglie, il Questore della provincia di Ancona ha emesso una misura di.

