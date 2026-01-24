La presidenza indiana dei Brics mette alla prova i limiti dell’egemonia occidentale

Con la presidenza indiana dei Brics, avviata a gennaio, il gruppo si concentra su temi come resilienza, innovazione, cooperazione e sostenibilità. Questa transizione rappresenta un momento di riflessione sulle dinamiche globali, mettendo alla prova i ruoli e gli equilibri dell’egemonia occidentale. La nuova leadership mira a rafforzare un percorso di crescita condivisa tra le nazioni emergenti, promuovendo un dialogo più equo e sostenibile nel contesto internazionale.

Dall'inizio di gennaio la presidenza dei Brics è passata all'India, che propone un programma basato sulla «costruzione della resilienza, dell'innovazione, della cooperazione e della sostenibilità». Sarà un passaggio molto importante per il Gruppo di undici paesi (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Egitto, Etiopia e Indonesia). Oggi i Brics rappresentano 4 miliardi di abitanti, il 41 per cento del Pil globale, se calcolato in parità di potere d'acquisto (Ppa), il 37 per cento del commercio globale e oltre il 50 per cento della capacità energetica totale.

