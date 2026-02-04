La fiamma olimpica ha attraversato i paesi della Brianza, portando festa e entusiasmo tra gli abitanti. Le strade si sono riempite di persone che hanno assistito al passaggio, creando un’atmosfera di festa e di attesa per gli eventi sportivi internazionali. La corsa della torcia ha coinvolto anche giovani e anziani, tutti uniti nel condividere questo momento speciale.

La fiamma olimpica ha acceso i cuori della Brianza con un passaggio che ha trasformato paesi e città in scene da film. Alle 11.30 di martedì 3 febbraio, dopo essere partita da Dalmine, la torcia ha varcato i confini del bergamasco per entrare nel cuore della provincia di Monza e Brianza, in una tappa che ha segnato il punto di svolta della marcia internazionale in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La fiamma, simbolo universale dello spirito sportivo, ha attraversato Vimercate, Arcore, Lesmo, Seregno e Meda, dove ha trovato accoglienze entusiaste, spesso a sorpresa per la quantità di gente che si è riversata per strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La fiamma olimpica accende i paesi della Brianza: festa e appuntamenti per lo sport internazionale

A Monza arrivano oggi la Fiamma Olimpica, con il sindaco Pilotto che invita tutti a festeggiare in piazza.

