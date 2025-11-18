(Adnkronos) – Coca-Cola ha scelto alcuni tra i più amati e rappresentativi sportivi italiani come Tedofori Olimpici del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026: Simone Barlaam, Myriam Sylla, René De Silvestro, Deborah Compagnoni, Ivan Zaytsev, Mara Navarria e Ciro Ferrara. “Siamo orgogliosi di annunciare alcuni dei tedofori del mondo dello sport che accompagneranno . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano-Cortina, Coca-Cola accende l’Italia sport con i tedofori del viaggio della fiamma olimpica