La Fiamma olimpica torna in Italia dopo 20 anni Jasmine Paolini e Filippo Ganna tedofori d’eccezione

A 20 anni di distanza la Fiamma olimpica torna in Italia. All’epoca, come ben ci ricordiamo, arrivò in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, questa volta ovviamente per Milano Cortina 2026. In poche parole, il conto alla rovescia verso i prossimi Giochi Olimpici entra sempre più nel vivo. La consegna è avvenuta nel “tempio” dello sport ovvero lo stadio Panathinaiko di Atene, con il Presidente della Fondazione MiCo 2026, Giovanni Malagò, che ha ricevuto la fiamma. Alle ore 18.00 di oggi, quindi, la fiamma raggiungerà il Quirinale dove sarà accolta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Oasport.it

