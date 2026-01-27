Fiamma olimpica al ChorusLife con due tedofori d’eccezione | Fabio Bosatelli e Paolo Cervini

La consegna della fiamma olimpica al ChorusLife di Bergamo ha visto protagonisti due tedofori di rilievo: Fabio Bosatelli e Paolo Cervini. La loro partecipazione rappresenta un momento di grande orgoglio, simbolo di collaborazione e rispetto per i valori olimpici. Questo evento sottolinea l’importanza di momenti simbolici che uniscono comunità e sport, celebrando l’eredità delle Olimpiadi in un contesto locale.

Bergamo. L'annuncio arriva dal profilo personale di Linkedin: "Essere scelto come tedoforo è un onore che vivo con grande orgoglio. Lo sport mi accompagna da sempre: non è solo competizione, è una scuola di vita. Portare la fiamma olimpica a Bergamo, nella mia città, e farlo in ChorusLife, rende questo momento ancora più intenso. Ci vediamo il 2 febbraio a ChorusLife" scrive Fabio Bosatelli, presidente del Gruppo Polifin. Non si sa se sarà un passaggio di staffetta ma un altro tedoforo sarà Paolo Cervini, Ceo del Gruppo Polifin che sempre sul proprio profilo Linkedin scrive: "Il 2 febbraio avrò il privilegio di partecipare come tedoforo alla staffetta della torcia olimpica a Bergamo, con un passaggio che per me è particolarmente significativo: ChorusLife.

