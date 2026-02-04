Là dove c’era il becchino Tutte le vite di piazza Manin

L’intervento in corso su piazza Manin mira a riqualificare un angolo di città che per quasi tredici anni ha vissuto nell’abbandono. Il progetto, ormai alle battute finali, vuole restituire dignità a questa zona e far tornare alla vita un luogo che troppo a lungo è stato lasciato in secondo piano. La piazza sta cambiando volto, e con essa anche la memoria di un passato che ha segnato profondamente la zona.

L'ormai avviato intervento su piazza Manin tornerà a dare dignità a un angolo della città e a far rivivere la storia di un luogo che per quasi tredici anni – tanto è durata "l'occupazione" – sembrava essere stata dimenticata. Piazza Manin offre la prospettiva più suggestiva della torre attraverso una porta che fu chiamata Nuova quando, nel 1562, venne aperta nelle mura per sostituire quella del Leone che sarebbe stata chiusa da lì a poco. Fino ad allora, nell'area che sarà occupata dalla piazza, si trovava il piccolo cimitero israelitico che, con l'apertura della nuova porta, fu spostato nella sede attuale.

Il Tar ha confermato la decisione del Comune di Pisa di rimuovere le bancarelle di souvenir da piazza Manin.

A Pisa, in piazza Manin, sono iniziate le operazioni di rimozione delle vecchie bancarelle, dopo l’approvazione del Tar su richiesta del Comune.

