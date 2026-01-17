Pisa iniziata in piazza Manin la rimozione delle vecchie bancarelle

A Pisa, in piazza Manin, sono iniziate le operazioni di rimozione delle vecchie bancarelle, dopo l’approvazione del Tar su richiesta del Comune. La procedura è partita oggi, 17 gennaio 2026, con l’obiettivo di liberare l’area e favorire i lavori di riqualificazione dell’area antistante piazza dei Miracoli.

Pisa, 17 gennaio 2026 – Via libera alla completa rimozione delle vecchie bancarelle in piazza Manin. Dopo l’accoglimento, nella giornata di ieri, dell’istanza presentata dal Comune di Pisa da parte del Tar, stamani, 17 gennaio, sono iniziate le operazioni di smontaggio delle strutture in tenda, con l’obiettivo di liberare interamente la superficie della piazza e consentire il pieno svolgimento dei lavori di riqualificazione dell’area antistante piazza dei Miracoli. Trasloco delle bancarelle al Duomo di Pisa L’intervento rientra nel progetto finanziato con fondi Pnrr e inserito nel programma Pinqua, per un importo complessivo di 5,8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, iniziata in piazza Manin la rimozione delle vecchie bancarelle Leggi anche: Piazza Manin cambia volto. Addio alle bancarelle dal 12 gennaio 2026 Leggi anche: Il Tar dà ragione al Comune, via le bancarelle da piazza Manin Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Bancarelle al Duomo, esulta Nerini. Pisa, iniziata in piazza Manin la rimozione delle vecchie bancarelle - Il sindaco Conti: "Liberiamo lo spazio e andiamo avanti secondo il cronoprogramma dei lavori" ... lanazione.it

Pisa, via libera alla completa rimozione delle vecchie bancarelle in Piazza Manin - Dopo l’accoglimento nella giornata di ieri da parte del Tar dell’istanza del Comune di Pisa in merito alla necessità di completare i lavori di ... gonews.it

Lavori a Pisa, avviato il cantiere per il rifacimento di piazza Manin - Entra nel vivo a Pisa l’ultima fase dei lavori per la riqualificazione del percorso turistico che va dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina fino ... gonews.it

La di mister #Palladino alla vigilia di #PisaAtalanta è iniziata Coach Palladino’s ahead of our trip to face Pisa is underway #GoAtalantaGo #SerieAEnilive x.com

Corriere dello Sport: “Il #Pisa cambia l’attacco” Addio Nzola, benvenuto Durosinmi. E la rivoluzione offensiva del Pisa è appena iniziata. Come racconta Francesco Paletti sul Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra ha deciso di intervenire in modo deciso - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.