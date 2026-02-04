La delusione non soffoca la passione | 500 tifosi granata a Cerignola

Venerdì sera, circa 500 tifosi del Torino si sono riuniti a Cerignola nonostante la delusione e l’ira per l’ultima partita. Nonostante lo sconforto, hanno deciso di sostenere la squadra con la stessa passione di sempre. La loro presenza dimostra che, anche nei momenti difficili, il legame con la maglia resta forte.

I tifosi sono delusi e arrabbiati ma saranno in ogni caso a sostegno della casacca granata, venerdì sera a Cerignola. La partita era stata attenzionata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive per l'adozione di misure di rigore. Nelle ultime ore, però, è arrivato il via libera.

